House of (Erlebnis-)Cards: StA Innsbruck am Zug

In der Causa Erlebnis-Cards in Innsbruck geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwoch meldete sich die Magistratsdirektion zu Wort. Offenbar ist in dem Fall nun die Staatsanwaltschaft am Zug. Ob der Thriller House of (Erlebnis-)Cards in Staffel drei zu einem Ende kommen wird, bleibt abzuwarten.