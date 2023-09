Genussradeln durch Böhmen zwischen Wein und Bier

Abseits des Biergenusses offenbart ein Rundgang durch Pilsen unzählige Kulturdenkmäler, historische Bauten und gemütliche Cafés. So ist die große Synagoge in der westböhmischen Stadt die größte in der Tschechischen Republik und zweitgrößte in Europa. Sie kann (außer Freitag und Samstag) täglich besichtigt werden. Und bei einem gemütlichen Pils, guter Musik in einer der zahlreichen Bars kann man eine geschichtsträchtige Tour durch Böhmen genüsslich ausklingen lassen.