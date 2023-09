London sieht Fortschritte der Ukraine bei Bachmut

Die Rückeroberung der beiden Ortschaften um den 15. September herum sei ein wichtiger taktischer Erfolg, der die ukrainischen Truppen näher an eine der Hauptversorgungsrouten der russischen Besatzer, die Straße T 05-13, herangebracht habe, teilte das Minitry of Defense am Mittwochmorgen auf X (vormals Twitter) mit.