Letzter Anlauf: Google beruft gegen Kartellstrafe

In einem letzten Versuch will Google eine milliardenschwere Strafzahlung an die EU verhindern. In dem am Dienstag eröffneten Berufungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) argumentierte der Internetkonzern, dass die Kartellwächter angeblich wettbewerbswidrige Geschäftspraktiken nicht hinreichend bewiesen hätten. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.