Schallenberg begrüßt Reform des Sicherheitsrats

Berg-Karabach-Eskalation „brandgefährlich“

Schallenberg äußerte sich am Rande der UNO-Generaldebatte in New York auch zu dem jüngsten Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die Situation sei sehr beunruhigend und habe das Potenzial, einen „massiven Brand auszulösen im Südkaukasus.“ „Wir fordern Aserbaidschan ganz dringend auf, zu deeskalieren, den Militäreinsatz zu beenden und die Truppen zurückzuziehen.“