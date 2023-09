„Anti-Terror-Einsatz“ forderte zivile Opfer

Proteste in Eriwan

Armeniens Regierung hat unterdessen den UN-Sicherheitsrat und die russische Regierung dazu aufgerufen, den Militäreinsatz Aserbaidschans zu stoppen. Ein AFP-Reporter berichtete am Dienstag von Explosionen. Mit Stand 20 Uhr wurden 25 Todesopfer gemeldet, darunter zwei Zivilpersonen. Aus 16 Orten seien mehr als 7000 Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit gebracht worden, berichtete ein Menschenrechtsbeauftragter. In Armeniens Hauptstadt Eriwan protestierten Menschen auf der Straße und forderten von ihrem Regierungschef Nikol Paschinjan ein entschiedeneres Vorgehen.



