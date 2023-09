Oper zwischen Budenzauber und Psychodrama

Erste Oper in der neuen Spielzeit

„Ob nun Budenzauber oder Psychodrama - im ‘Freischütz‘ steckt von allem etwas und genau das macht die Attraktivität dieses Werkes aus“, sagt Intendant Hermann Schneider. Dementsprechend reizt es immer wieder, sich mit dieser Oper auseinanderzusetzten und neue Schichten der Interpretation zu entdecken und zu verfolgen. Und so sucht auch das Linzer Landestheater die erneute Begegnung mit Webers Werk, dessen Premiere am 23. September die Opernspielzeit eröffnet.