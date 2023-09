Für Fehler der Wiener Linien wurde Kundin gestraft

Das Wort Fehlerkultur scheint im Fall von Frau C. für die Wiener Linien ein absolutes Fremdwort zu sein. Was war passiert? Am 20. August war die Niederösterreicherin mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Wien gefahren, um Freunde zu treffen. Dafür hatte sie ein auf ihren Namen ausgestelltes Freizeit-Ticket Plus des Verkehrsverbund Ost-Region erworben, das auch in Wiener Öffis gültig ist.