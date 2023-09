Lustenau-Sportchef Schneider hat Ausreden satt

Auch Altach war 2018 mit nur zwei Zählern aus den ersten sieben Partien in die Saison gestartet. Die Admira hatte im Herbst 2019 nach sieben Runden gar nur einen Punkt auf dem Konto und war damit noch schlechter unterwegs wie aktuell die Lustenauer Austria. Trotz Fehlstart schafften am Ende aber beide Klubs den Klassenerhalt. Noch ist für Lustenau also nichts verloren, auch wenn die Mader-Elf für die Wettbüros wie Tipp3 jetzt der Abstiegskandidat Nummer eins ist. Das verwundert angesichts der aktuell prekären Tabellensituation nur wenig.