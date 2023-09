Nach Abfuhr zieht es Zahnärztin in die Steiermark

Weiter leer steht in Neuhofen an der Krems die Zahnarzt-Kassenstelle in der Kirschengasse. Bis zum Oktober 2021 hat sie Zahra Eslami geführt. Die gebürtige Iranerin, die seit vielen Jahren in Deutschland und Österreich lebt und mittlerweile EU-Bürgerin ist, hatte auch schon eine Nachfolgerin in Aussicht. „Ihr Problem war, dass sie Iranerin ist. Als Drittstaatsangehörige darf sie nur eine Wahlarzt- aber keine Kassenstelle führen. Dabei ist sie nostrifizierte Zahnärztin und arbeitet seit Jahren in Wien“, ärgerte sich Eslami im April dieses Jahres über das Querlegen der Landeszahnärztekammer.