Keine Schüsse! Nachbar darf nach Cobraeinsatz heim

Haus an Haus - seit sieben Jahren tobt ein Nachbarschaftsstreit im burgenländischen Trausdorf. Am 4. August rückte die Cobra aus und nahm Werner W. in Gewahrsam. Nach dem Prozess in Eisenstadt ist erwiesen, dass der 56-Jährige keine Schüsse abgegeben hat - es war auch keine Waffe bei ihm sichergestellt worden. Seine U-Haft ist nun beendet.