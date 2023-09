Feuerwerk in der Arena: Sturm bezieht Stellung

„Der SK Puntigamer Sturm Graz wurde im Vorfeld der Partie gegen Salzburg von den Fangruppen informiert, dass es zum 20-jährigen Jubiläum der Gruppierung ‘Bastion Nord‘ in Minute 20 des Spiels zu einer Choreografie kommen wird. Eine Choreo war somit angemeldet und dem SK Sturm bewusst. Nicht angekündigt war jedoch, dass es sich um den Einsatz von Pyrotechnik handeln wird, schon gar nicht in diesem Ausmaß. Pyrotechnik ist in Österreich generell verboten, der SK Sturm spricht sich ganz klar gegen diesen exzessiven Gebrauch wie am vergangenen Samstag aus.“