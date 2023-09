UNO warnt vor weiteren Dammbrüchen in Libyen

Über 10.000 Menschen noch vermisst

Am Jaza-Damm würden nach Behördenangaben Pumpen installiert, um den Druck auf die Staumauer zu nehmen, so OCHA. Darna war nach dem schweren Unwetter am vergangenen Sonntag vor allem durch den Bruch zweier Dämme schwer getroffen worden. Genaue Zahlen über die Todesopfer haben die libyschen Behörden bisher nicht. Laut OCHA kamen allein in Darna rund 11.300 Menschen ums Leben. Weitere 10.100 Menschen würden noch vermisst, hieß es in einem am Samstag veröffentlichten Bericht.