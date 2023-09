Leichen und Tierkadaver verschmutzen Grundwasser

Küstenstadt Darna in Schutt und Asche

Vorrang bei den Hilfseinsätzen in Libyen hätten jetzt „Unterkünfte, Nahrung und wichtige medizinische Grundversorgung wegen der Sorge vor Cholera und der Sorge um den Mangel an sauberem Wasser“, sagte UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths in Genf. Im Fokus stand dabei vor allem die östliche Küstenstadt Darna.