Warum Windparkprojekt in groben Turbulenzen steckt

Abstimmen dürfen am kommenden Sonntag nur die Leitzersdorfer: Je näher der für das Windparkprojekt entscheidende Termin rückt, desto mehr rotieren Bürger in den Nachbarkommunen: Ihnen sollen, wie berichtet, sechs 247 Meter hohe „Windriesen“ knapp an der Gemeindegrenze sozusagen vor die Nase gestellt werden.