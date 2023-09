Warum blutverschmierte Kinder, Herr Helnwein?

Helnweins Österreich-Büro befindet sich im ersten Stock eines Hauses aus dem 15. Jahrhundert, gleich hinter der Kirche „Maria am Gestade“ im ersten Wiener Gemeindebezirk. Der Meister sitzt an einem quadratischen Holztisch, vor sich ein Bildband, hinter ihm das überlebensgroße Bild eines Mädchens. Links und rechts lehnen Porträts von Keith Richards, Michael Jackson und Andy Warhol an der Wand. Auf einem kleinen Tisch in der Ecke des Raumes „liegt“ ein bandagiertes Kind aus Gips, ein beklemmender Anblick. Helnwein lächelt. Der „Schockmaler“, wie er oft genannt wird, trägt wie immer Stirnband, dunkle Sonnenbrille und fünf Totenkopfringe. Er ist erst diese Woche aus den USA nach Wien gekommen.