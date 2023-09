„Oft ist es nur die eigene Verunsicherung“

Du stammst aus Oberösterreich und bist Anfang der 70er Jahre nach Vorarlberg gekommen. Ein typisch „Zuagraster“, wie man hier sagte. Wo genau kommst du her und wie war dein Background?

Ich komme aus Sattledt, das ist eine kleine Gemeinde im Hausruckviertel, Bezirk Wels-Land. Bin in einer Landwirtschaft groß geworden, auf einem klassischen Vierkanthof. Da mein Vater an einer vererbten Krankheit litt und stets offene Beine hatte, mussten meine Mutter und wir Kinder sehr hart auf dem Hof arbeiten. Das waren immerhin 17 Hektar. Eigentlich sollte ich die Landwirtschaft übernehmen, aber ich wollte immer irgendwie hinaus, mehr sehen, nicht sieben Tage in der Woche an den Bauernhof gekettet sein.