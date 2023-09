In Neulengbach auf der Jagd nach dem Premierensieg

Die Bundesliga-Aufsteigerinnen der SPG Lustenau/Dornbirn halten nach zwei Runden bei einem Punkt. Auch wenn man sich laut Trainer Klaus Stocker noch in der Findungsphase befinde, soll es möglichst rasch mit dem ersten Sieg klappen. Am besten bereits am Sonntag beim ORF-Livespiel in Neulengbach.