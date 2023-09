Vorarlberg: Kleinlaster rammte Motorradfahrer

Eine 61-jährige Fahrerin lenkte am Freitag um 14.50 Uhr ihren Kleinlaster von der Reitschulstraße nach links in die Harderstraße. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 26 Jahre alter Motorradfahrer auf der Harderstraße von Lauterach kommend in Richtung Hard. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.