Postenschacher kostete Steuerzahler halbe Million

Die NEOS kritisieren, dass in den Beschwerdeverfahren als Diskriminierungsgrund besonders häufig die Weltanschauung, also die politische Gesinnung, angeführt werde. „Die ewige Postenkorruption der ÖVP sorgt aber nicht nur dafür, dass an wichtigen Hebeln dieser Republik oft nicht die Besten, sondern die für die Partei Genehmsten sitzen - sie kostet die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch jedes Jahr viel Geld“, so Krisper.