Die Gemeinden und ihre „Transparenzprobleme“

Mathias Huter bleibt aber skeptisch, denn in den vergangenen Jahren habe er „so viele Ankündigungen gehört“. Die letzte ist, dass der Entwurf für das neue Gesetz laut Grünen-Klub in den kommenden Wochen an das Parlament übermittelt werden soll. Dort braucht es dann eine Zweidrittelmehrheit. Ein großer Schritt wäre die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ohne Zweifel, die NGO Transparency International spricht von einem „Schlüsselelement in der Entwicklung einer offenen Gesellschaft“. In ganz Europa ist Österreich die letzte Demokratie, die kein Informationsfreiheitsgesetz hat.