Amtsgeheimnis: Was Ihre Gemeinde Ihnen sagen muss

„Amtsgeheimnis!“: Kaum ein anderes Wort bekommt der Bürger öfters zu hören, wenn er bei Behörden um Auskunft anfragt. So ist er in der Regel auch rasch abgewimmelt, denn mit dem Begriff kann der Laie meist wenig anfangen. Dabei ist längst nicht alles so geheim, wie es Behörden gerne für sich in Anspruch nehmen, manches hingegen sehr wohl - und vermutlich ein Großteil Abwägungssache. Ein Erklär-Versuch.