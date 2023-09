99ers zeigten Herz, aber das Glück fehlte noch

Schau ma mal! 1999 Besucher kamen Freitag in die Grazer Eishalle, wollten sich selbst überzeugen, wie die neue (umgekrempelte) Truppe der 99ers am Eis funktioniert. Dabei lief die Pennerborn-Truppe gegen Wien in Bestbesetzung und mit acht Neuen auf und ging gegen den Hauptstadtklub sogar in Führung. Mit Sam Antonitsch traf ein Altbekannter zum 1:0 (5.). Dass dann ausgerechnet 99ers-Rekordspieler Zintis Zusevics (461 Einsätze), der im Sommer von der Mur an die Donau gewechselt war, den Ausgleich erzielte, tat im Grazer Fan-Herz weh