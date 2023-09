Minimalistische Dornbirner feiern dritten Sieg

Früher Elfer-Alarm

Und auch im aktuellen Match drohten die Hausherren gegen das Schlusslicht rasch in Rückstand zu geraten. Denn kurz nachdem Dornbirn-Angreifer Tanque einen Stanglpass nicht im Tor unterbringen konnte (7.), zeigte Schiri Barmaksiz in Minute zehn Santin nach Foul an Yilmaz im Strafraum Gelb und entschied auf Elfmeter. Doch Siverio jagte die Kugel - zum Glück für die Janeschizt-Elf - weit über Odehnals Kasten. In der Folge fanden beide Mannschaften Möglichkeiten vor - wobei jene der Gäste einen Hauch besser waren. So konnte Odehnal einen brandgefährlichen Kopfball nur dank eines Top-Reflexes auf der Linie (14.) entschärfen.