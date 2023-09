Prozesskrimi um Langfinger in Tiroler Krankenhaus

Versuchte Zahlung in Möbelhaus

So versuchte die Angeklagte bei einem Möbelhaus mit einem Gutschein zu zahlen, der sich zuvor klar zuordenbar in der Geldbörse einer Ärztin befunden hatte. Diese hatte den Gutschein zum Glück sperren lassen, an der Kassa klappte die Zahlung daher nicht. „Die Kundin wurde dann ganz nervös“, schilderte die Möbelhaus-Mitarbeiterin als Zeugin. Die Angeklagte zahlte dann den Restbetrag in bar, statt mit ihrer bereits gezückten Bankomatkarte. Wohl aus Angst, sie könnte dadurch eher überführt werden, schlussfolgerte die Richterin.