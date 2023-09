Peter kennt sie alle! Kleines Pilzgenie aus Tirol

Mal ehrlich: Kennen Sie die Unterschiede zwischen dem genießbaren Perlpilz und dem giftigen Pantherpilz? Nein? Peter Kapfinger aus Thiersee kennt sie genau. Es sprudelt nur so aus dem Dreikäsehoch heraus: braune Kappen, rötliche Kappen, Punkte hier, Lamellen dort, Hutrand so, Manschette so.