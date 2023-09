Eishockey-Start! KAC hat noch eine Rechnung offen

Denn zum Saisonauftakt geht’s gleich wieder in die Mozartstadt. „Ein guter Gradmesser – jetzt sehen wir, wo wir stehen“, meint Furey, dem egal ist, dass die Rotjacken zuletzt in Salzburg viermal in Folge verloren: „Die Vergangenheit ist vorbei! Wir ziehen unseren neuen Stil durch.“ Soll heißen: Spielfreude und aggressiver Forecheck statt finnischem Beton! „Ich merke, dass die Jungs heiß darauf sind und zeigen wollen, was in ihnen steckt.“