Migranten-Ansturm: Lampedusa ruft Notstand aus

„Situation ist außer Kontrolle“

Über 6000 Personen befinden sich derzeit in der vom Roten Kreuz verwalteten Flüchtlingseinrichtung der Insel, die eigentlich für maximal 400 Personen ausgelegt wäre. Bei der Verteilung von Lebensmitteln kam es am Mittwochabend zu chaotischen Zuständen. „Die Situation ist außer Kontrolle“, klagten Sicherheitsbeamten. Am Donnerstag sollen 3000 Migranten die Insel verlassen.