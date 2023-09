Einbrecher stahl für Coups mehrfach dasselbe Auto

Tresor aufgebrochen und Dokumente verbrannt

Das alles kümmerte ihn offenbar aber wenig. Gemeinsam mit einem amtsbekannten Landsmann (22) dürfte er mehrere Firmeneinbrüche in Oberösterreich verübt haben. Nach einem Coup am 10. September in einem Unternehmen in Leonding fuhren er und der Komplize zum Mühlbach in die Linzer Lunzerstraße. Dort brachen sie den erbeuteten Tresor auf und verbrannten Dokumente, die sie nicht benötigten.