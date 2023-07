„Höfliche“ Räuber fesseln Ex-Politiker und Familie

Albtraum für Josef Fill, Begründer der bekannten Maschinenbaufirma Fill, und ehemaliger Landesrat in Oberösterreich. Er wurde in der Nacht zum Dienstag in seinem Wohnhaus in Gurten überfallen, auch seine Gattin und die Tochter wurden gefesselt. Der „Krone“ berichtet der Ex-Politiker, wie er entkam und warum der Tag des Überfalls ein besonderer war.