Jugendbande mit gestohlenen Autos auf Spritztour

Gesamtschaden fünfstellig

Am 20. März gelang es den Polizisten die Jugendlichen bei einem Möbelhaus in Salzburg festzunehmen. Der 15-Jährige verweigert die Aussage und befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg. Die beiden 16-Jährigen sind geständig und werden auf freiem Fuß angezeigt. Das Motiv: Spaß am Autofahren und gegebene Gelegenheiten nutzen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro, wobei der Sachschaden nur wenige Tausend Euro beträgt.