Ofner ist „überzeugt, dass wir uns das holen“

Selbstvertrauen tankte der 27-Jährige bei den US Open mit dem Sieg gegen Portugals Nummer eins Nuno Borges. Obwohl er etwas brauchte, um sich an Hardcourt anzupassen. „Letztes Jahr habe ich aufgrund meiner Verletzung ja kaum auf dem Belag gespielt, heuer auch wenig“, meint er. Daviscup-Kapitän Jürgen Melzer streut ihm Rosen: „Ofi hat für mich alles, was es braucht, um auf Hardcourt erfolgreich zu sein.“