Erfolgreiche Überstunden von Ofner in Genf-Quali

Thiem gegen den Italiener Agamenone

Das Genfer Turnier dient den Akteuren als letzter Test für die am nächsten Sonntag beginnenden French Open in Paris, bei denen Ofner fix im Hauptbewerb steht. Gleich fünf Österreicher versuchen sich in der am Montag beginnenden Männer-Qualifikation von Roland Garros, allen voran Dominic Thiem. Der zweifache Finalist dieses Majors hatte das Direkt-Ticket knapp verpasst und auch keine Wildcard erhalten. Am Sonntag wurde er bei seinen letzten French Open nun gegen den Italiener Franco Agamenone gelost, den Weltranglisten-234. Die Partie wird schon am Montag gespielt (2. Partie nach 10 Uhr).