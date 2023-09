Kipchoge kehrt in 14 Tagen auf Hauptallee zurück

Wunderläufer Eliud Kipchoge kehrt in 14 Tagen (am 27. September) auf die Prater Hauptallee zurück, auf der er am 12. Oktober 2019 als erster Läufer der Welt einen Marathon unter 2:00 Stunden bewältigt hatte. Er wird dort gemeinsam mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig die INEOS 1:59 Pace Challenge eröffnen und die ersten beiden Säulen dieser weltweiten Laufaktion enthüllen.