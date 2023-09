„Bellas“ harter Weg an die internationale Spitze

Tennis ist eine der beliebtesten Sportarten auf der Welt. Die Breite an Spielern ist riesig, allein in Österreich schlagen laut dem heimischen Verband rund 400.000 Menschen regelmäßig gegen die gelbe Filzkugel. An der Spitze wird die Luft allerdings richtig dünn, der Weg dorthin ist ein langer und ziemlich harter.