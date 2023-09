Tiefgekühlte Organe eröffnen der Medizin neue Wege

Die Transplantationsmedizin steht vor einem Quantensprung. So zumindest beschreiben es die Forscher. Denn dank eines neuen Verfahrens könnten Organe in Zukunft Monate haltbar gemacht werden. Auch an der Medizin-Uni Innsbruck wird dazu geforscht. Die Vision einer Organbank könnte damit Realität werden.