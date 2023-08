Nach Penis-Transplantation - „fast alles möglich“

Das Transplantationszentrum Innsbruck besitzt international einen ausgezeichneten Ruf. Doch für Forscher ihres Formats gelten die USA als idealer Boden. Warum die Rückkehr nach Tirol?

Innsbruck war und ist ein innovatives Zentrum. Früher durch die Initiative von Professor Raimund Margreiter, heute durch Klinik-Direktor Stefan Schneeberger. In den USA habe ich akademisch alles erreicht, was es zu erreichen gab. Ich habe ein international renommiertes Forschungsprogramm aufgebaut und war bei der in Amerika ersten Doppelhand-, sowie bei der ersten Armtransplantation und der erwähnten weltweit ersten kompletten männlichen Genitaltransplantation dabei. Der Ruf aus Innsbruck ist für mich jetzt eine neue Herausforderung und die Chance, Forschung noch näher in den klinischen Alltag einzubeziehen. Nicht zuletzt ist es auch eine einzigartige Möglichkeit, zurück zu meinen Wurzeln, in meine Heimat zu kommen. So eine Chance bekommt man nicht oft im Leben.