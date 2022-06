Eine Spenderleber, die alle Rekorde bricht

„Eine Woche im experimentellen Bereich, bis zu 40 Stunden bereits regulär.“ Mit der Gelassenheit eines stresserprobten Chirurgen spricht Stefan Schneeberger, Leiter der Transplantationschirurgie an der Uni-Klinik in Innsbruck, über Weltrekorde, die in seinem Fach, an seiner Abteilung gerade aufgestellt werden. Was der Mediziner hier beziffert? Schneeberger beschreibt die Haltbarkeit einer Spenderleber, wenn sie an eine sogenannte Perfusionsmaschine angeschlossen wird. Ein hochkomplexer Apparat, der dem Organ Bedingungen (fast) wie im Körper bieten kann.