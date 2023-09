Mäuse wuseln durch Kebab-Lokal in Favoriten

In Favoriten entdeckte ein Gast in einem bekannten Kebabrestaurant in der Quellenstraße gleich mehrere Mäuse, die dort artig auf Küchenabfälle warteten. „Wir stehen für frische Speisen und tolle Angebote“ - so wirbt das „Kabul Kebab“ für seine orientalische Küche. Ob damit auch die ungebetenen Nagetiere gemeint sind darf stark bezweifelt werden.