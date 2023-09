OÖ-Schwarzblau schnürt weiteres Entlastungspaket

Verstärkung für Kinderbetreuung

In Sachen Kinderbetreuung und Kinderbildung kündigen Stelzer und Haimbuchner finanzielle Verstärkung an: „Um den Ausbau hier weiter zu beschleunigen, wollen wir die Gemeinden mit zusätzlichen Mitteln für den Bau von Krabbelstuben, Kindergärten und Schulen unterstützen“, so Stelzer und Haimbuchner.