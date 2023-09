Das festliche Ende der Sommerfrische

Der Weg ins Dorf zieht Schaulustige an

Vor kurzem war es in Tschagguns im Montafon so weit, als Pferde, Rinder und Kühe der Alpen Hora, Latschätz und Tilisuna ihren Weg zurück ins Dorf antraten. Das Ereignis zieht alljährlich zahlreiche Besucher - Einheimische wie Gäste - an, die das letzte Drittel der Strecke säumen und die Heimkehrer mit Applaus begrüßen. Besonderes Aufsehen erregt dabei stets die sogenannte „Milchstöfleri“ - also jene Kuh, die den Sommer über die meiste Milch gegeben hat. Sie ist an der schönsten und größten „Maien“, wie der Blumenschmuck genannt wird, leicht zu erkennen.