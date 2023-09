Wolf-Gefahr: NGOs werfen EU-Chefin Falschinfos vor

Die EU-Kommission überlegt Änderungen beim Schutzstatus von Wölfen in der EU. Aktuell werden dazu Daten gesammelt. Europäische Umwelt- und Tierschutzorganisationen befürchten, dass der Schutz von Wölfen gelockert werden soll und werfen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor, „irreführende Informationen über Wölfe“ zu verbreiten. So würde das Ergebnis der Datenerhebung vorweggenommen, hieß es in einer Erklärung.