Frau mit Rollator zu Boden gestoßen: Täter gefasst

Der Überfall passierte in den frühen Morgenstunden am 6. September. Eine 57-jährige Frau, die auf einen Rollator angewiesen ist, und mit einer Betreuerin am südlichen Drauufer bei der Unteren Fellach unterwegs war, wurde von einem Unbekannten zu Boden gestoßen. Er riss ihr den Rucksack vom Rollator und flüchtete.