„Souverän weiter, aber Feuerwerk war es keines“

Die SPG Altach/Vorderland hatte ihre erste Runde im ÖFB-Frauen Cup beim starken Zweitligisten Saalfelden sehr ernst genommen, der Vorjahresfinalist wollte sich nicht schon in Runde eins eine Blöße geben. Das gelang souverän, 5:2 (4:0) siegten die Rheindörflerinnen am Ende, sorgte dabei aber schon früh für sehr klare Verhältnisse. Eileen Campbell - die Nationalteamspielerin hatte in den vergangenen Wochen mit Lungenproblemen zu kämpfen - scorte bei ihrem Startelf-Debüt in dieser Saison gleich nach vier Minuten. Anna Bereuter (14.) und Julia Kofler (20.) legten bald nach, Maria Olsen erhöhte per Elfmeter auf 4:0 (38.). Die Partie war entschieden, ehe es in die Pause ging.