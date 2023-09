Drittes Kind für Musk & Grimes - und so heißt es!

Elon Musk und Sängerin Grimes wurden still und heimlich zum dritten Mal Eltern. Das wurde in der neuen Biografie über das Leben des Tesla-Chefs enthüllt und mittlerweile von Musk auf X (ehemals Twitter) bestätigt. Und weil‘s so schön ist, trägt auch der neue Nachwuchs des Paares einen wunderbar skurrilen Namen.