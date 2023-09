Das weibliche Potenzial ausschöpfen

Mit den Jahren und etlichen Ausbildungen bekam sie eine andere Perspektive und schlug einen konzilianteren Weg ein. Auf diesem Weg kam ihr schließlich auch die Idee, einen Lehrgang ins Leben zu rufen, in welchem es darum geht, „die weibliche Kraft in die Welt hinauszutragen“. Dies auch vor dem Hintergrund, dass viele Frauen aufgrund der Mehrfachbelastungen an ihre Grenzen gelangt sind. Um die innere Balance und das Wohlbefinden wieder zu erlangen, müsse man sich von ungesunden Denkmustern und Rollen verabschieden, betont Amann-Schwarz.