Tödlicher Unfall von 2015 erinnert an Steinschlag

„Schüler beim Canyoning von Stein getroffen – tot“ – so titelte die „Krone“ 2015. Am 7.Juli war es damals während einer Canyoning-Tour im Grabenbach in Bad Ischl zu einer Tragödie gekommen: Dort wurde der HTL-Schüler Philipp M. aus Saalfelden in Salzburg vor den Augen seiner Kameraden von einem herabstürzenden großen Stein am Kopf getroffen. Die Wucht war so groß, dass sogar der Helm des Burschen zertrümmert wurde – der Schüler erlitt tödliche Kopfverletzungen.