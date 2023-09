Wallner: „Der Kurz-Film interessiert mich nicht“

Der Begriff klingt sperrig, aber für die Finanzierung des Spitals- und Pflegesystems ist er von enormer Bedeutung. Am Freitag verhandelt Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in Wien federführend mit der Bundesregierung den Finanzausgleich. Ein Milliardenpoker um die Verteilung der Steuergelder vom Bund. Im letzten Teil der Landeshauptmann-Serie spricht Markus Wallner über Sebastian Kurz, Erben in Österreich und die FPÖ.