Google auf 7 Mrd. Pfund Schadenersatz verklagt

Britische Verbraucherschützer haben Google im Namen aller Nutzer in Großbritannien auf sieben Milliarden Pfund (rund 8,2 Milliarden Euro) Schadensersatz geklagt. Sie werfen dem US-Konzern vor, seine marktdominierende Stellung zulasten der Verbraucher ausgenutzt zu haben, so die Verbraucherrechtsorganisation Consumer Voice am Donnerstag.