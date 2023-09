Bei linker Gegendemo: Rauferei am „Burschentag“!

Vom 1. bis 3. September wuselte es in Klagenfurt nur so von jungen Burschen in Uniform aus ganz Österreich. Die Kärntner Landeshauptstadt war Austragungsort des 39. sogenannten Burschentages, an dem Hunderte Mitglieder diverser Verbindungen teilnahmen. Nach der Ankündigung der Jungen Linken, am Samstag (2. September) eine Gegenaktion zum Burschenschaftstag zu organisieren, waren Zwischenfälle wohl vorprogrammiert. Und so ist es auch gekommen.